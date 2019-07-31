رئيس "الوطنية للإعلام" يشهد ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة

كتب - مصطفى علي:

شهد حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الأربعاء، حفل ختام دورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة، والتي تم خلالها تدريب 15 من الأئمة على مدار الأسبوع الماضي.

ووجه زين التهنئة للأئمة على اجتياز الدورة التدريبية بنجاح ، مُعرباً عن تفاؤله بأن هذه المجموعة المتميزة من الأئمة ستسهم بشكل فعال في تجديد الخطاب الديني وتوجيه رسالة إعلامية تعبر عن سماحة ووسطية الدين الإسلامي الحنيف.

وأضاف زين أن هذه الدورة حققت أهدافها في صقل المهارات الإعلامية لدي الأئمة، موضحا أن استمرارية عقد تلك الدورات ستؤدي إلى إكسابهم المزيد من الخبرات في هذا المجال.

وقام زين بتكريم الأئمة بمنحهم شهادات إتمام الدورة التدريبية، فيما أعرب الأئمة عن سعادتهم بهذا التدريب موجهين الشكر والتقدير للهيئة الوطنية للإعلام لتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لإنجاح الدورة وتحقيق أقصى استفادة منها.

وكان مجموعة الأئمة قد تدربوا بالوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي وأسلوب الإقناع بالصوت واكتساب مهارات الحديث والارتجال، كما حصلوا على تدريب عملي في إجراء المقابلة التليفزيونية والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات.

كما تدرب الأئمة على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، إلى جانب حضور العديد من ورش العمل والتطبيقات العملية داخل استوديوهات الوطنية للإعلام.