السيسي: "البلد كانت هتخرب لو ماعملناش الإصلاح الاقتصادي"

كتبت- ياسمين محمد:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية كانت تتحول إلى خراب، لو لم تتخذ قرار الإصلاح الاقتصادي في نوفمبر 2016.

جاء هذا خلال كلمته بالمؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة، ضمن فعاليات مؤتمر المؤتمر الوطني السابع للشباب، في يومه الثاني، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأوضح الرئيس أن الدولة وصلت إلى مرحلة عدم توفر إمكانيات مادية لشراء مستلزمات إنتاج المصانع: "أصحاب المصانع كانوا هيستحملونا أد إيه، ويبقوا على العمال؟، كانت الناس هتبقى في الشارع، والشكلات تتراكم، وتحصل ثورة تهد البلد"، مشيرًا إلى أن كلا المسارين اللذان كانا أمام الدولة خطر، ولكنها اتخذت قرار الإصلاح الاقتصادي لإنقاذ مصر.

ولفت إلى أن الدولة المصرية التي تضم 100 مليون نسمة، تحتاج إلى 18 تريليون جنيه بشكل مستمر ومستقر، لحل كل المسائل التي يجري طرحها، مؤكدًا أن هذا الرقم يمكن تحقيقه ولكنه يحتاج إلى وقت وجهد، إلا أن الدولة تسعى نحوه.