تفاصيل أزمة "الوفد" مع النائب كريم سالم.. وهذا رد الحزب

كتب- أحمد علي:

تقدم النائب كريم سالم، عضو مجلس النواب، للدكتور علي عبد العال بطلب لإحالة المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية، للجنة القيم بالبرلمان.

وأوضح سالم، في مذكرته أن الموقع الإلكتروني لجريدة الوفد اتهمه بأفظع الاتهامات دون سند قانوني، ونعته بأفظع العبارات والشتائم.

وتابعت المذكرة أن الموقع الإلكتروني للجريدة نشر موضوعًا ثانيا يحمل بين طياته عبارات تشكل جريمة سب وقذف، وبالتواصل مع المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب أكد له أن الأمر به سوء تفاهم وسيتم تصحيحه.

وفوجيء النائب كريم سالم بنشر موضوع آخر على الموقع الإلكتروني للجريدة يستمر في الهجوم على شخصه، ما يستدعي إحالة المستشار بهاء أبو شقة إلى لجنة القيم لاخلاله بواجبات العضوية- وفق المذكرة المُقدمة.

من جانبه، أصدر حزب الوفد بيانًا رد فيه على مذكرة النائب.

وقال النائب فؤاد بدراوي سكرتير عام حزب الوفد، في تصريحات له، إن النائب "كريم" تطاول على حزب الوفد واتهمه بالفشل في أحد الاجتاعات العامة، حيث أن حديثه مُسجل بالصوت والصورة.

ورفض سكرتير الوفد، المساس بحزبه، موضحًا أن ما نُشر على الموقع الإلكتروني للحزب هو فقط من باب المسؤولية في الدفاع عن الحزب بعد تطاول النائب على تاريخه.

وأكد "بدراوي"، أن هذا الأمر يتعلق بشد وجذب بين النائب والجريدة، وأن رئيس الحزب، بصفته رئيس مجلس إدارة الجريدة لا دخل له بالسياسة التحريرية، وأنها مسئولية مباشرة لرئيس التحرير وفقًا للقانون، ولا يفترض علم رئيس مجلس إدارة الجريدة بها.