وزيرا الطيران والسياحة يتابعان سفر الحجاج بمطار القاهرة

كتب - طه عبيد:

تفقد وزيرا الطيران المدني، والسياحة، مبنى الرحلات الموسمية بمطار القاهرة المخصص لرحلات الحج والعمرة لمتابعة إجراءات سفر ضيوف الرحمن الى الأراضي المقدسة.

وخلال الجولة تفقد الوزيران كاونترات الجوازات ومكتب الخدمات والعلاقات العامة وتابعا حركة سفر الحجاج والخدمات المقدمة لهم ومودعيهم خارج الصالة فى ضوء التنسيق بين الوزارات المعنية خلال موسم الحج لهذا العام. كما استمعا إلى بعض الحجاج للاطمئنان على مستوى الخدمات والرعاية المقدمة لهم وزارا الخيمة المكيفة الخاصة بالمودعين.

وأكد وزير الطيران أن وزارة الطيران وجميع شركاتها تسخر كافة الإمكانيات والموارد والطاقات والتجهيزات لخدمة وراحة ورعاية الحجيج وتمكينهم من أداء الفريضة بيسر وطمأنينة.

وأشادت وزيرة السياحة بمستوى الخدمات المقدمة للمسافرين من ضيوف الرحمن وأعربت عن تقديرها لما بذلته وزارة الطيران المدني من جهود كبيره في خدمة الحجاج ونقل أكثر من 10 آلاف حاج من حجاج السياحة.

وفي ختام الجولة أثني الوزيران علي العمل المشترك والتنسيق الكامل بين قطاعي الطيران والسياحة خلال موسم الحج هذا العام للخروج بالموسم بالشكل الأمثل و اللائق بحجاج بيت الله الحرام.

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