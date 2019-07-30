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    أول توجيه من السيسي بشأن فكرة التسويق الحكومي

    08:40 م الثلاثاء 30 يوليو 2019
    أول توجيه من السيسي بشأن فكرة التسويق الحكومي

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    كتب- محمد عبدالناصر:

    وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، الحكومة بإجراء عرض متكامل لفكرة التسويق الحكومي، بالتعاون مع المركز المصري للدراسات الاستراتيجية.

    كانت إحدى المشاركات في جلسة محاكاة الدولة المصرية، بمؤتمر الشباب الذي يعقد اليوم العاصمة الإدارية، عرضت فكرة التسويق الحكومي، التي تعتمد على عدة محاور منها، اختيار ألوان موحدة لشعارات الوزارات المختلفة بما يتفق مع طبيعة كل وزارة، إلى جانب عدة أفكار.

    وطالب الرئيس، الحكومة بدراسة الفكرة واستعراضها بشكل موسع، وذلك لعدم تمكن الفتاة من توضيح كافة تفاصيل الفكرة خلال الجلسة بسبب ضيق الوقت.

    وقال الرئيس: "نموذج المحاكاة الذي عرض لم يتمكن من تأدية الغرض منه، وهذا ليس عيبًا في الفكرة، لكن الوقت ليس كافياً لاستعراض كافة تفاصيلها".

    السيسي التسويق الحكومي مؤتمر الشباب العاصمة الإدارية

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