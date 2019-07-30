السيسي يصل العاصمة الإدارية لافتتاح المؤتمر الوطني السابع للشباب

كتب- محمود مصطفى:

وصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، عصر الثلاثاء، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، استعدادا لانطلاق فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب.

ويبحث المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 31 يوليو الجاري؛ أهم القضايا والملفات المجتمعية.

ويشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري شباب الجامعات شباب الأحزاب شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة شباب من المبدعين والمبتكرين شباب يتم اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.