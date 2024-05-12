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"يثير الفتنة".. تحرك برلماني عاجل بعد إطلاق مركز تكوين

04:55 م الأحد 12 مايو 2024

مجلس النواب

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كتب- نشأت علي:

قدم الكاتب الصحفي مصطفى بكري عضو مجلس النواب، اليوم الأحد، بيانًا عاجلًا إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار حنفي الجبالي، بعد الإعلان عن إطلاق مركز تكوين.

وقال بكري في بيانه: "فوجئ الرأي العام بالإعلان عن مركز تكوين الذي تبنى آراء وأفكار من شانها بث البلبلة والطعن في الثوابت الدينية للمجتمع".

وتابع: "ولما كان ذلك مخالفًا للنصوص الدستورية والقانونية لذلك أطلب مناقشة البيان العاجل المقدم حفاظًا على أمن المجتمع واستقراره، وحماية ثوابتنا الدينية القيمة من هذا النهج الذي سيؤدي في النهاية إلى إثارة الفتنة في البلاد".

مجلس النواب مركز تكوين مصطفى بكري
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