انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب بحضور السيسي

كتبت-ياسمين محمد:

انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبحث المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 31 يوليو الجاري؛ أهم القضايا والملفات المجتمعية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب جرى اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.