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انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب بحضور السيسي

05:13 م الثلاثاء 30 يوليه 2019
انطلاق فعاليات الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الشباب بحضور السيسي

مؤتمر الشباب

كتبت-ياسمين محمد:

انطلقت قبل قليل، فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع للشباب المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويبحث المؤتمر الذي تستمر فعالياته حتى 31 يوليو الجاري؛ أهم القضايا والملفات المجتمعية.

يشارك في المؤتمر أكثر من 1500 شاب من مختلف فئات المجتمع المصري، بحضور كل فئات الشباب المصري: شباب الجامعات، شباب الأحزاب، شباب البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، شباب من المبدعين والمبتكرين، وشباب جرى اختيارهم من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني.

السيسي مؤتمر الشباب العاصمة الإدارية الجديدة

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