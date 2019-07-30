"لا يمنع الملائكة".. الإفتاء توضح حكم اقتناء الكلب بالمنزل

كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز اقتناء الكلاب التي يحتاجها المكلف في حياته وعمله، بشرط ألَّا يروع الآمنين أو يزعج الجيران.

وأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، الثلاثاء، أن اقتناء الكلب المحتاج إليه لا يمنع مِن دخول الملائكة على قول كثيرٍ من أهل العلم، أما عن نجاسة الكلب ومكانه فيمكن الأخذ في ذلك بمذهب المالكية في القول بطهارة الكلب، ويُنصَح بوضعه في حديقة الدار إن وجدت، وإلَّا فليجعل الإنسان لنفسه في بيته مُصلًّى لا يدخله الكلب.