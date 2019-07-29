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    المفتي يعزي خادم الحرمين الشريفين فى وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز

    05:03 م الإثنين 29 يوليو 2019
    المفتي يعزي خادم الحرمين الشريفين فى وفاة شقيقه الأمير بندر بن عبد العزيز

    الدكتور شوقي علام

    كتب- محمود مصطفى:

    تقدم الدكتور شوقي علام ،مفتي الجمهورية، بخالص العزاء والمواساة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، والشعب السعودي الشقيق ، في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز.

    وتوجه مفتي الجمهورية في بيان له الاثنين، بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد، داعيًا الله تعالى أن ينزله منازل الأبرار ويسكنه الفردوس الأعلى، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

    وأصدر الديوان الملكى السعودى بياناً نعى فيه الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وجاء في البيان: انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه - إن شاء الله - بعد صلاة العشاء ليوم الاثنين بالمسجد الحرام في مكة المكرمة ، تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

    شوقي علام بندر بن عبد العزيز وفاة سلمان بن عبدالعزيز

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