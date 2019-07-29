"الصحة السعودية" تصدر بيانًا بشأن نظام المراقبة الإلكتروني للحجاج

كتب- يوسف عفيفي:

تكثف وزارة الصحة العامة السعودية من جولاتها التفقدية لمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبدالعزيز الدولي للوقوف على جاهزية تلك المرافق والمنشآت الصحية، والاطمئنان على تكامل الخدمات الصحية، والإطلاع على سير العمل عن كثب في المواقع التي تقدم الخدمة لحجاج بيت الله الحرام، وتوفير جميع الاحتياجات والمستلزمات الطبية والبشرية لضيوف الرحمن لتيسير أداء نسكهم في موسم حج هذا العام 1440هـ.

وبحسب بيان اليوم، يحرص مسؤولو الوزارة على التجول داخل الأقسام الداخلية لمراكز المراقبة الصحية والاطلاع على الاستعدادات التي اتخذها المركز لخدمة الحجاج، والاستماع إلى شرح تفصيلي عن الخدمات المقدمة والتأكد من الإجراءات لتطبيق الاشتراطات الصحية المُبَلَغَّة من قِبَل الوزارة، لمنع وفادة الأمراض المعدية والوبائية، والاستماع أيضاً إلى شرح الاشتراطات الواجب توفرها بالباخرة القادمة وآلية العمل والتنسيق المسبق، إلى جانب شرح موجز عن فِرَق الإصحاح البيئي داخل الميناء وأعمالهم الداخلية لمراقبة خدمات التغذية لضيوف الرحمن داخل المطاعم والبوفيهات لرفع مستوى الإصحاح البيئي، والتأكد من توفير جميع الاشتراطات الصحية وآلية العمل والجهود التي من خلالها تسخر الإمكانيات وتطور العمل الحالي لكي يتواكب مع ما تقدمه الدولة لراحة ضيوف الرحمن.

وأطلقت وزارة للصحة العامة نظام المراقبة الإلكتروني الصحي الشامل بميناء جدة الإسلامي الذي يهدف إلى اكتمال جميع الإجراءات الصحية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي، وسوف يُطلَّق النظام على ثلاث مراحل: المرحلة الأولى اكتمال الإجراءات الوقائية بقسم التفتيش الصحي للسفن، في حين المرحلة الثانية اكتمال الإجراءات الوقائية بقسم صحة البيئة وقسم اللوائح الصحية الدولية، أما المرحلة الثالثة اكتمال الإجراءات العلاجية بمراكز المراقبة الصحية بميناء جدة الإسلامي.

وتجري وزارة للصحة العامة زيارات مكثفة لمراكز المراقبة الصحية بصالات القدوم بمدينة الحجاج بمطار الملك عبدالعزيز الدولي للتأكد من جاهزية الخدمات الصحية والطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام والزوار، وتستمع إلى شرح تفصيلي عن التحديات التي تواجه المراكز في منع وفادة الأمراض المعدية إلى المملكة.

وتجري الوزارة أيضا زيارة الصالة الخاصة بمبادرة طريق مكة، والعيادة التي تم تجهيزها داخل الصالة لتقديم الخدمات العلاجية للحجاج.

وتحث وزارة الصحة العامة العاملين بالمنافذ الجوية والبحرية على بذل مزيد من الجهد لخدمة حجاج بيت الله الحرام، مشددةَّ على تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والحجاج.