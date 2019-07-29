​أمين البحوث الإسلامية يبحث مع محافظ الإٍسماعيلية التعاون في حل المشاكل المجتمعية

كتب– محمود مصطفى:

التقى الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، صباح الاثنين، اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، بديوان عام المحافظة، لحضور فعاليات الملتقى الجماهيري الأول الذي يعقد تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر بعنوان: "الأسرة المصرية: ثقافة .. تنشئة..بناء".

وأشاد محافظ محافظ الإسماعيلية بدور الأزهر الشريف بجميع قطاعاته بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في مجال التوعية بالقضايا المجتمعية والتواصل مع الناس.

وأكد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على دور الأزهر المجتمعي وحرصه على التواجد على أرض الواقع والمشاركة في حل المشاكل المجتمعية التي تهدد أمن وسلامة الوطن، فضلا عن دوره من خلال انتشار وعاظ الأزهر في دعم روح الانتماء لدى الشباب ودعوتهم للعمل والاجتهاد والمشاركة في مسيرة البناء.

وبحث عياد مع المحافظ التعاون المشترك في جانب التوعية بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة بالمحافظة.