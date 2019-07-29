وكيل الأزهر يفتتح مركز تعليم اللغة العربية بإندونيسيا

كتب- محمود مصطفى:

افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، أول مركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بأندونيسيا.

حضر الافتتاح، لقمان حكيم سيف الدين، وزير الشئون الدينية، ونائب رئيس مجلس النواب الإندونيسي، وكبار رجال الدولة ورؤساء الجامعات وأعضاء السفارة المصرية.

وأكد الشيخ صالح عباس، في بيان، اليوم الاثنين، اهتمام شيخ الأزهر بإنشاء أول فرع لتعليم اللغة العربية بأندونيسيا وعمق العلاقة مع الشعب الإندونيسي وتأكيد دور الأزهر في نشر الوسطية وحماية الدين الإسلامي من الأفكار الهدامة وتأكيد دور المنظمة العالمية لخريجي الأزهر من خلال فروعها المنتشرة حول العالم في الحفاظ على الترابط بين الأزهر الشريف وأبنائه.

وأكد وكيل الأزهر، اختيار أفضل المتخصصين فى تعليم اللغة العربية للأجانب لغة القرآن لفهم صحيح الدين والثقافة الإسلامية السمحة.

من جانبه، قدم وزير الشؤون الدينية، الشكر للحكومة والشعب الإندونيسي للأزهر الشريف وفضيلة الإمام الأكبر اهتمامه بالشعب الاندونيسي والعمل على فتح أبوابه للطلاب لتعلم الوسطية وصحيح الدين واختيار اندونيسيا لتكون بها أول فرع لمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها.

وأكد الدكتور محمد زين المجد رئيس فرع منظمة خريجي الأزهر بإندونيسيا أن أبناء الأزهر الشريف هم الحصن الأمين لنشر الوسطية وتصحيح المفاهيم المغلوطة، وتأكيد فضل مصر على إندونيسيا وأنها أول من اعترف باستقلالها.