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برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة لتسويق مشروعات العاصمة الإدارية

11:00 ص الإثنين 29 يوليو 2019
برلمانية: مؤتمر الشباب فرصة لتسويق مشروعات العاصمة الإدارية

العاصمة الإدارية

كتب- أحمد علي:

طالبت النائبة منى منير، عضو مجلس النواب، الشباب بضرورة الحرص على التسجيل لحضور فعاليات المؤتمر الدوري السابع للشباب والمقرر انطلاقه غدًا الثلاثاء في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الرئيس السيسي.

وقالت النائبة، في بيان، اليوم، إن المؤتمر فرصة عظيمة للتحاور حول القضايا الوطنية وخاصة التي تخص الشباب ومستقبلهم، في حضور مسئولي الدولة وعلى رأسهم الرئيس السيسي، الذي عاهدنا مرارا على فتح حوار جرئ مع المشاركين في المؤتمر.

وأكدت أن اختيار مقر المؤتمر في العاصمة الإدارية الجديدة رسالة واضحة تشير إلى قدرة الدولة على الانتهاء من هذا المشروع العملاق في فترة وجيزة، كما أنها فرصة لتسويق الاستثمار بها.

العاصمة الإدارية مؤتمر الشباب مجلس النواب منى منير

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