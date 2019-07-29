"4 ت".. تفاصيل خطة وزارة الري الجديدة لمواجهة خطر "ندرة المياه"
كتب - أحمد مسعد:
تستعد وزارة الموارد المائية والري، لتنفيذ خطة لترشيد واستهلاك المياه مرة أخرى، أطلقت عليها (4 ت) كونها تضم 4 محاور جميعها تبدأ بحرف"التاء".
ويستعرض "مصراوى" محاور الخطة، كالآتي:
المحور الأول "تنقية":
وتعمل وزارة الري على تنقية نوعية المياه بالتعاون والتنسيق مع وزارة الإسكان في محطات المعالجة "مشروعات معالجة" تتعدى الـ20 مليار جنيه.
المحور الثاني "ترشيد":
وتنقسم "خطط الترشيد" إلى عدة محاور.
أولا: حملات إعلامية من خلال عرض مخاطر ندرة المياه على وسائل الإعلام المرئية والمكتوبة.
ثانيا: التوعية من خلال المدارس والجامعات والمسابقات الخاصة بالمزارعين والصحفيين والمواطنين.
ثالثًا: تغيير ثقافة المصريين فيما يخص الترشيد خاصة وأن هناك بعض الدول الأجنبية تحث المواطنين في الفنادق على استخدام الفوطة أكثر من مرة.
رابعا: بالنظر للخريطة السكانية نجد هناك تراكم للسكان حول خط الدلتا والباقي صحراء لابد من تغيير هذا المفهوم.
المحور الثالث تنمية الموارد المائية:
ويقوم على "تحلية مياه البحر" للمدن الساحلية، وحصد مياه الأمطار لاستغلالة في المناطق الفقيرة للمياه وحمايتها من السيول في ذات التوقيت.
المحور الربع "توفير البيئة":
ويعني بتوفير البيئة المناسبة لزراعة بعض المحاصيل غير المستهلكة للمياه.
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