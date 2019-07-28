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    فرج عامر يشيد باهتمام الرئيس بمدن الجيل الرابع

    03:09 م الأحد 28 يوليه 2019
    فرج عامر يشيد باهتمام الرئيس بمدن الجيل الرابع

    المهندس محمد فرج عامر

    كتبت ميرا إبراهيم:

    أشاد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، باهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالبنية العمرانية للمدن الجديدة الجاري إنشاؤها والتي تنتشر في كافة أقاليم الجمهورية، كالعاصمة الإدارية الجديدة، والعلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، وشرق بورسعيد، وغرب قنا، وغرب أسيوط، وبئر العبد الجديدة بشمال سيناء، وغيرها.

    كما أشاد عامر -في بيان اليوم- بالجهد المبذول من أجل إتمام تشييد مدن الجيل الرابع، في إطار المخطط الاستراتيجي للتنمية العمرانية في مصر، والذي يستهدف زيادة مساحة المنطقة المعمورة من مساحة مصر، وتخفيف الازدحام عن المدن والمحافظات القائمة، ومجابهة الزيادة السكانية المضطردة.

    وقال رئيس صناعة النواب إن العمل المكثف على إتمام المشروعات الجاري العمل بها في مجال المرافق والطرق في أوقاتها المحددة ووفقًا للمعايير الدولية شهادة دولية على قدرة مصر على انجاز المستحيل، مشيرا إلى أن مصر نجحت في البناء والتنمية وتسير على خطى الاصلاح الاقتصادي بخطوات ثابتة، في ظل مواصلة العمل في مشروع تطوير المناطق العشوائية وغير الآمنة، وتوفير حياة كريمة للقاطنين بها.

    فرج عامر مدن الجيل الرابع السيسي المدن الجديدة

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