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    الأوقاف: 28 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي حتى الآن

    03:27 م الأحد 28 يوليه 2019
    الأوقاف: 28 مليون جنيه حصيلة بيع صكوك الأضاحي حتى الآن

    الأضاحي

    كتب – محمود مصطفى:

    أعلنت وزارة الأوقاف، أن حصيلة مبيعات صكوك الأضاحي بلغت حتى الآن 28 مليون جنيه.

    وأوضحت الأوقاف، في بيان اليوم الأحد، أن حصيلة مبيعات مديرية أوقاف القاهرة جاءت في المرتبة الأولى وبلغت (3523) صكًّا، والإسكندرية في الترتيب الثاني لتصل إلى (2047) صكًّا.

    وقرر وزير الأوقاف صرف مكافأة قدرها 30 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف الإسكندرية من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

    الأضاحي وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي

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