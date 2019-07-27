"مستقبل وطن": تنفيذ عدد من الفاعليات الجماهيرية خلال الإجازة البرلمانية

كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب مستقبل وطن، إن الحزب يسعى خلال الفترة المقبلة لتنفيذ العديد من الفعاليات الجماهيرية والشبابية التي تتطلب ضرورة استعداد أمانة العلاقات العامة باعتبارها واجهة حزب مستقبل وطن، مشيدا بأدائها ودورها المتميز في إظهار صورة الحزب بشكل يليق بمكانته على الساحة السياسية.

جتء ذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته أمانة العلاقات العامة بحزب مستقبل وطن، مع أمناء العلاقات العامة على مستوى الجمهورية، برئاسة المهندس أشرف رشاد الشريف، بحضور الدكتورة نجلاء فريد أمينة العلاقات العامة المركزية، وأعضاء هيئة مكتب أمانة العلاقات العامة، لتقييم خطة عمل الأمانة خلال الفترة الماضية، فضلا عن الاستماع لآراء ومقترحات أمناء العلاقات العامة بمختلف المحافظات لخطة عمل الأمانة خلال الفترة المقبلة.

ولفت "رشاد" إلى عدم وجود أمانة للعلاقات العامة سوى في حزب مستقبل وطن وأحد الأحزاب الأخرى، وذلك في جميع الأحزاب المصرية، قائلا: "يجب علينا إبراز دورها بالشكل اللائق".

وأضاف "رشاد": "انتمائكم لحزب مستقبل وطن يضعكم أمام مسؤولية كبيرة أمام كافة المواطنين لتقديم المزيد من الجهود في تلقي شكاوى المواطنين والعمل على سرعة حلها من خلال أعضاء مجلس النواب عن الحزب، فضلا عن اختصاص أمانة العلاقات العامة ومشاركتها في كافة الفعاليات والأنشطة التي تقوم بها كافة أمانات الحزب المختلفة، مشيرا إلى أن العمل المؤسسي والجماعي لكافة أمانات الحزب المختلفة يعد منهج حزب مستقبل وطن، قائلا، "بصفتي رئيسا لحزب مستقبل وطن فلا أسمح أبدا بالعمل الفردي"، لافتا إلى تفويض أمناء الحزب بالمحافظات في بعض الصلاحيات التنظيمية فيما يخص هيئات مكاتب المحافظات.