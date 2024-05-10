هاشم ونعينع يحييان ذكرى وفاة عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق بالشرقية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:



يحيي الدكتور أحمد عمر هاشم الرئيس الأسبق لجامعة الأزهر، والقارئ الطبيب أحمد نعينع، ذكرى وفاة الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، بمسقط رأسه بقرية شبرا السلام بمركز بلبيس بالشرقية، بعد صلاة الجمعة.



وقال عبدالغني هندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن الاحتفالية يشهدها الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عقب انتهاء صلاة الجمعة بمسجد الدكتور عبدالحليم محمود بقرية شبرا السلام بمركز بلبيس



ويلقي الدكتور أحمد عمر هاشم عضو هيئة كبار العلماء، خطبة الجمعة من مسجد الدكتور عبدالحليم محمود، بعنوان "التنمر والسخرية وأثرهما المدمر على الفرد والمجتمع"، ويتلو القرآن الدكتور أحمد نعنيع، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية.



وتحيي أسرة الدكتور عبدالحليم محمود شيخ الأزهر الأسبق، ذكرى وفاته التي توافق الـ 12 من مايو كل عام بمسقط رأسه بقرية شبرا السلام بمركز بلبيس بالشرقية.