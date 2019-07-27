"خدمة مميزة".. السكة الحديد تبدأ تشغيل رحلات جديدة بخط منوف اليوم

كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت السكة الحديد، بدء تشغيل خدمة مميزة جديدة للقطارات بخط منوف - القاهرة إلى طنطا طريق منوف والعكس، اعتبارا من اليوم السبت.

وتنطلق أولى رحلات القطارات المميزة، صباح اليوم السبت من القاهرة إلى منوف.

وقالت الهيئة، في بيان، إن القطارات المميزة (الجديدة) تعمل إلى جانب القطارات العادية (الصفراء) .

وجاء جدول القطارات المميزة كالتالي:

- قطار رقم 537 قيام من القاهرة الساعة 06:00.

- قطار رقم 549 قيام من القاهرة الساعة 13:20.

- قطار رقم 555 قيام من القاهرة الساعة 17:05.

- قطار رقم 124 قيام من طنطا الساعة 08:10.

- قطار رقم 546 قيام من طنطا الساعة 12:40.

- قطار رقم 554 قيام من طنطا الساعة 17:15.​