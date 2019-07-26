رئيس "المقاولون العرب": سد "روفيجي" سيُبنى بسواعد مصرية وتنزانية

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محسن صلاح رئيس شركة المقولون العرب، إن تواجد الشركة في بعض الدول الأفريقية رسالة هامة لدعم العلاقات بين مصر والدول الأفريقية، والتي باتت نموذجا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأضاف صلاح، في تصريحات له خلال تدشين السد التنزاني: "لقد نافس تحالف المقولون العرب والسويدى إلكتريك عدد من الشركات العالمية للفوز بتنفيذ هذا المشروع، وسيتم تنفيذ هذا الانجاز بسواعد مصرية وتنزانية، طبقا لأحدث مستويات الجودة العالمية".

وتعهد رئيس شركة المقولون العرب، أمام الرئيس التنزاني، أن "نضع نصب أعيننا ثقتكم الغالية التي تقدرها ونحترمها".

وكان تم طرح المشروع في مناقصة عالمية العام قبل الماضي، ويعد سد ستيجلر جورج أكبر سد في تنزانيا ويقع على نهر روفيجي، وفازت شركة المقاولون العرب المصرية بتنفيذ السد، تدخل شركة السويدي شريكًا في المشروع لتنفيذ أعمال نقل الكهرباء، كما عقدت المقاولون العرب ورشة تضم 35 مهندسًا في كل التخصصات للوصول إلى تصميم للمشروع رغم صعوبة تنفيذه على الأرض بسبب الطبيعة التضاريسية.

وتبلغ القدرة الإنتاجية من الطاقة الكهربائية للسد 2100 ميجاوات، تقع محطة الطاقة عبر نهر روفيجي، في مضيق شتيجلر، في محمية سيلوس، منطقة موروغورو، ويبلغ طول السد الرئيسي 1 كيلو متر وارتفاعه 130مترًا.

ومن المقرر أن ينتهي العمل في بناء السد خلال مدة لا تزيد عن 36 شهرًا، بحيث يصبح جاهزًا في نهاية عام 2021.