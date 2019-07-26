أكثر الكلمات إنتشاراً

تنقلات الداخلية فاروق الفيشاوي منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

برقم الجلوس.."التعليم" تتيح خدمة جديدة لطلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة

04:35 م الجمعة 26 يوليه 2019
برقم الجلوس.."التعليم" تتيح خدمة جديدة لطلاب الثانوية المتظلمين من النتيجة

التظلم على نتيجة الثانوية العامة

كتبت- ياسمين محمد:

أتاحت وزارة التربية والتعليم، خدمة جديدة تقدم لأول مرة هذا العام الدراسي، لطلاب الثانوية العامة الذين تقدموا بتظلم من نتيجتهم فى مادة أو أكثر.

ويمكن للطلاب متابعة نتيجة التظلم من خلال رقم الجلوس والرقم القومي للطلاب المصريين، ومن خلال رقم الجلوس فقط للطلاب الوافدين عن طريق الرابط التالي: (http://tazalom.thanwya.emis.gov.eg/).

وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التقدم بالتظلمات أمام طلاب الثانوية العامة، منذ 16 يوليو الماضي ولمدة 30 يومًا.

تظلم الثانوية العامة الثانوية العامة وزارة التربية والتعليم التعليم

الخبر التالى:

مصر للطيران : تسيير 17 رحلة لنقل 4 آلاف حاج إلى الأراضي المقدسة
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان