​استعدادًا للعيد.. "الزراعة" تطرح 3 آلاف رأس من الأضاحي بأسعار مخفضة

كتب - أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الجمعة، عن طرح حوالي 3000 رأس من العجول والخراف البلدية كأضاحي، للبيع للمواطنين بأسعار مخفضة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

وذكرت الوزارة، فى بيان لها، اليوم الجمعة، أنه تم تحديد سعر موحد للأضاحي هذا العام كالتالي: "العجول البقري بسعر 52 جنيه للكيلو القائم، والعجول الجاموسي بسعر 42 جنيه للكيلو القائم، والأغنام والماعز بسعر 60 جنيه للكيلو القائم".

وأوضح البيان، أنه الوزارة تطرح الأضاحي من خلال مزارع قطاع الإنتاج، ومشروعات جمعيات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، ومزارع معهد بحوث الإنتاج الحيواني، والإدارة المركزية للمحطات البحثية والتجارب الزراعية، والمركز الإقليمي للأغذية والاعلاف، ومشروعات قطاع استصلاح الأراضي، ومشروع دعم القدرات التسويقية لصغار المزارعين "برايم".

وقررت الوزارة طرح كميات من اللحوم الحمراء البلدية ومنتجاتها المختلفة بمنافذها الثابتة، وأمام ديوان الوزارة بأسعار مخفضة، كالتالي: "لحم السجق والكفتة البلدي، ولحم الهامبرجر البلدى، ولحم كندوز صغير، وكبدة كندوز صغير، ولحم بفتيك، ولحم ضاني، وكبدة ضاني.