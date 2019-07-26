صندوق "التنمية الثقافية" يقدم منحة لتعليم الحرف والفنون التقليدية

كتب - محمد عاطف:

بدأ قطاع صندوق التنمية الثقافية، الإعلان عن التقدم للحصول على منح جديدة عن العام الدراسي الحادي عشر للدبلومة الخاصة بتعلم الحرف والفنون التقليدية؛ "بيت جميل للحرف التقليدية"، والتي ينظمها قطاع الصندوق بالتعاون مع مدرسة الأمير تشارلز البريطانية للحرف التقليدية لتطوير الحرف والحفاظ عليها.

وتعتمد المنحة على منح المتدرب الاحتكاك بتجارب دولية لها الخبرة في كيفية التعامل مع التراث الحر في العالم.

وتهدف الدبلومة تخريج (المصمم المنفذ)، عن طريق الدراسة والتدريب العملى لفنون: الخزف - الزجاج المعشق - الخشب القشرة والنحاس على مدار عامين دراسيين (3 أيام أسبوعيًا) بعد اختبارات القبول، والتي ستجرى يومي : الاثنين 2 والأربعاء 4 سبتمبر القادم بمقر مركز الحرف التقليدية بالفسطاط، خلف جامع عمرو بن العاص، من العاشرة حتى الرابعة عصرًا.

يذكر ان التعاون بين قطاع صندوق التنمية الثقافية ومدرسة الأمير تشارلز للفنون التقليدية، بدأ عام 2006، للعمل على تجديد الوعي بأصول الفن الإسلامي، وهي أحدي المدارس الهامة على مستوى العالم التي تهتم بالحرف التقليدية والتراثية.