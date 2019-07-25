الوطنية للإعلام: دورة إعلامية لأئمة الأوقاف.. السبت المقبل

كتب- مصطفى علي:

يبدأ، السبت المقبل، تدريب المجموعة الأولى بدورة تنمية المهارات الإعلامية للأئمة بمقر الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك في إطار التعاون المثمر بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي والهيئة الوطنية للإعلام، ومن المقرر أن يتم تدريب 15 إمامًا على مدار أسبوع.

وقال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، إن هذه الدورة هي الأولى من نوعها والتي تأتي في إطار التعاون والتنسيق المستمر مع وزارة الأوقاف والتعليم العالي حيث تشارك الهيئة الوطنية للإعلام في التدريب العملي للأئمة على فنون الإلقاء واكتساب مهارات الحديث بالراديو والتليفزيون بهدف صقل المهارات الإعلامية لديهم والتي تمكنهم من إيصال رسالة إعلامية صحيحة عن وسطية تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، والتأكيد على قيم التسامح والمحبة وقبول الأخر في مواجهة الأفكار المتطرفة التي تؤيد العنف والإرهاب.

وأبدى زين، في بيان، اليوم الخميس، تفاؤله بأن تؤتي هذه الدورة ثمارها وتحقق أهدافها بوجود دعاة على قدر كبير من الخبرة في التناول الإعلامي لتعاليم الدين وإيصال رسالة صحيحة للمستمع وللمشاهد، مضيفًا أن نجاح هذه التجربة الأولى سيدعم استمرارية عقد تلك الدورات.

ويجري تدريب الأئمة بالهيئة الوطنية للإعلام من خلال معهد الإذاعة والتليفزيون على فنون الإلقاء والمهارات اللغوية في العمل الإعلامي، والتدريب على أسلوب الإقناع بالصوت، واكتساب مهارات الحديث، والارتجال، فضلًا عن تدريب عملي على المقابلة التليفزيونية، والإدارة الحرفية للوقت على الشاشة، والتعرف على أشكال البرامج والمداخلات والمناظرات، والتدريب على كيفية تعميق الصورة الذهنية الإيجابية من خلال تفاعل الصوت والصورة والثبات الانفعالي، كما تعقد العديد من ورش العمل والتطبيق العملي داخل استديوهات الهيئة الوطنية للإعلام.