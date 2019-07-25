"المتر بـ11 ألف جنيه".. الفرصة الأخيرة للحصول على شقة بالعاصمة الإدارية -صور

كتب- محمد عبدالناصر:

تنتهي وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اليوم الخميس ،من التسجيل وسداد المقدمات لحجز 538 وحدة سكنية فاخرة بالعاصمة الإدارية الجديدة كابيتال ريزيدانس، بالمجاورة (D 8) بالحي السكني (R 3)، بمساحات تتراوح بين 130 و173 م2، ويتم التخصيص بنظام أسبقية الحجز الإلكتروني (on line).

وينشر "مصراوي" الأسعار وطرق السداد وشروط وخطوات التسجيل للحصول على شقة بالطرح الجديد بالعاصمة الإدارية.

بداية التسجيل

بدأ التسجيل في الموقع بداية من اليوم الاثنين الموافق 2019/7/1، من خلال الموقع الإلكتروني (www.hdb-reservation.com)، ويستمر حتى غدا الخميس 25 يوليو، وهو أخر موعد لاستخراج رقم الاستمارة وسداد جدية الحجز، على أن يبدأ الحجز الفعلي للوحدات من الساعة 10 صباح يوم 2019/7/28 وحتى 2019/7/31، وتخصيص الوحدات بأسبقية الحجز (online).

شروط التقديم

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على كراسة الشروط وعلمه بكل ما جاء بها وقبوله لكافة الاشتراطات الموجودة بها.

- يقر المتقدم للحجز باطلاعه على الشروط والأحكام الخاصة بالحجز الإلكتروني وعلمه وقبوله لها.

- يقر المتقدم للحجز بمسئولياته الكاملة على الحفاظ على اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة به على الموقع الإلكتروني، وكذلك مسئولياته الكاملة على كافة الأحداث التي تتم من خلال اسم المستخدم الممنوح له.

- تعديل بيانات حجز الوحدات مسموح به أثناء الإدخال فقط قبل إرسال طلب التسجيل.

- في حالة التسجيل باسم الابن القاصر يتم إرفاق صورة شهادة الميلاد بدلًا من صورة بطاقة الرقم القومي.

الأسعار

يبلغ سعر المتر في الشقق المطروحة 11250 جنيهًا بخلاف نسب التميز في كل عمارة، ليصل إجمالي سعر الشقة إلى ما يجاوز 2 مليون جنيه.

أسلوب السداد

يسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى جانب 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي عند التقدم للحجز بإحدى وسائل الدفع التالية.

- سويفت كود بنك التعمير والإسكان "hdbkegcaxxx" فرع بدر النادي.

- ACH عن طريق كافة البنوك.

- تحويل داخلي ببنك الإسكان والتعمير في حالة وجود حساب للعميل، على أن يتضمن التحويل اسم المتقدم للحجز رباعيًا ورقمه القومي المكون من 14 رقمًا.

نظام السداد

- يسدد مبلغ جدية الحجز وقدره 100 ألف جنيه إلى جانب 500 جنيه مصروفات تسجيل، على أن يتحمل العميل العمولات ومصاريف التحويل من حسابه البنكي عند التقدم للحجز

- استكمال سداد 10% بالإضافة إلى (1% مصاريف إدارية - 0.5% لصالح مجلس الأمناء) من إجمالي ثمن الوحدة خلال شهر من تاريخ انتهاء الحجز خلال الفترة من 1 أغسطس وحتى 1 سبتمبر 2019.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز.

- سداد 10% من إجمالي ثمن الوحدة عند الاستلام.

- باقي ثمن الوحدة الـ70% يتم سداده على أقساط ربع سنوية متساوية، لمدة 3 سنوات بدون فوائد، أو 5 سنوات أو 7 سنوات، طبقًا للشروط، ويستحق القسط الأول بعد 3 أشهر من تاريخ استلام الوحدة، على أن يتم تقديم شيكات آجلة بها قبل الاستلام.

- في حالة رغبة العميل التعامل بنظام التمويل العقاري، يتم السداد على أقساط ربع سنوية متساوية بنظام الـ3 سنوات، يستحق القسط الأول منها بعد 3 أهر من المواعيد المحددة للاستلام ولحسن الحصول على موافقة جهة التمويل ولمن تنطبق عليهم الشروط والضمانات وفقًا لقانون التمويل العقاري رقم 148 لسنة 2001 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، وقرارات البنك المركزي الصادرة في هذا الشأن.