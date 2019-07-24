شباب "مستقبل وطن" تناقش استعدادات إطلاق الموسم الثاني من دوري الحزب

كتبت ميرا إبراهيم:

عقدت أمانة الشباب المركزية لحزب مستقبل وطن، بقيادة المهندس أحمد صبري، وحضور عماد راغب أمين مساعد الشباب، وأمناء شباب المحافظات، اجتماعا لمناقشة آخر الاستعدادات لإطلاق الموسم الثاني من دوري مستقبل وطن بكافة مراكز ومحافظات الجمهورية.

وتناول صبري، شرح اللائحة الخاصة بالدوري وشروط وكيفية الانضمام وعدد الفرق المستهدفة في كل مركز ومحافظة.

من جانبها، أكد أمانة الشباب، استعدادها التام بالتنسيق الكامل مع أمانة العمل الجماهيري بالحزب لانطلاق البطولة، مشيرا إلى الإقبال الكبير من الشباب على المشاركة في البطولة.

وقال صبري، إن الحزب يستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب بالبطولة وتنمية عضوية الشباب بالحزب، مؤكدا أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والترفيهية للشباب المشارك.