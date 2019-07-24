"غرفة السياحة" ترفض الزج بالشركات في "النصب" على الحجاج المصريين

​كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت غرفة شركات السياحة، رفضها التام للزج بالشركات في كارثة ترحيل السلطات السعودية مواطنين مصريين من حاملي التأشيرات الإلكترونية (أونلاين) بغرض الترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وبحسب بيان اليوم، جاء ذلك بناء على ما تم تداوله في وسائل الإعلام المختلفة من قيام السلطات السعودية بترحيل مواطنين مصريين من حاملي التأشيرات الإلكترونية (أونلاين) بغرض الترفيه بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الغرفة أنها "بريئة من الكارثة التي تمس المواطنين البسطاء واستغلال المحتالين من الكيانات والسماسرة الخارجين على منظومة العمل السياحي وغير الخاضعين لرقابة وزارة السياحة لحلم هؤلاء المواطنين لأداء الركن الأعظم، حيث استغلت هذه الفئة ثغرة قيام السلطات السعودية بإصدار تلك التأشيرات بغرض السياحة وأوهمت المواطنين البسطاء بأنها وسيلة سهلة لأداء فريضة الحج بعيدًا عن المنظومة الرسمية في كل من مصر والسعودية".

وأكدت الغرفة: "عدم تلقيها أي شكاوى أو بيانات تكشف عن وجود شركات سياحية لها علاقة بهذا الأمر، وفي حال ثبوت ضلوع أي شركة فإن هناك قواعد وعقوبات مشددة تطبق ضد المخالفين من الشركات السياحية لضوابط تنظيم الحج، حيث إن السياحة هي الجهة الوحيدة التي تملك منظومة لمعاقبة المخالفين في تنظيم الحج وتعويض المواطنين المضارين".

وأوضحت الغرفة، أنها "نظمت لسنوات متتالية حملات إعلامية مكثفة في كافة وسائل الإعلام لحث المواطنين على ضرورة التعامل مع الشركات السياحية المرخصة من الوزارة في شأن رحلات الحج والعمرة، وذلك لضمان حقوقهم في تنفيذ رحلة الحج والبعد عن السماسرة والوسطاء".

وأشارت الغرفة، إلى أن جميع الشركات السياحية حريصة كل الحرص على سمعتها ومصداقيتها أمام المواطنين وتعلم أيضاً بوجود رقابة صارمة من وزارة السياحة وأنه حال المخالفة ستقع تحت طائلة القانون المنظم لعمل الشركات السياحية وقد تصل العقوبة لإلغاء الترخيص.

وطالبت الغرفة، أجهزة الدولة بتطبيق القانون بصورة حاسمة على كل من تسول له نفسه من الكيانات الغير مرخصة سياحياً والسماسرة بالتلاعب والمساس بأمان وسلامة المواطنين.

وأهابت الغرفة، بالمواطنين الراغبين في أداء الحج أو العمرة البعد تماماً عن السماسرة والوسطاء والتعامل مباشرة مع شركات السياحة المرخص لها تنظيم هذة الرحلات.

كانت سلطات المطار وشركات الطيران العاملة به والمتجهة رحلاتها إلى السعودية أوقفت سفر أي راكب يحمل التأشيرة الفعالية، بعد أن تعرض عدد من المصريين لعملية نصب قامت شركات باستخراج التأشيرة الفعالية لهم وتسفيرهم على مجموعات إلى الأراضي السعودية بهدف قضاء مناسك الحج، وفور وصولهم إلى جدة، اكتشفت السلطات السعودية الحيلة الجديدة من الشركات بسبب عدم تدوين بيانات الركاب ضمن الحجاج، وإنما يتم تسجيلهم على أنهم سياح، ورفضت دخول الحجاج بهذه التأشيرة وتم إعادتهم إلى القاهرة.

واستقبل مطار القاهرة نحو 300 راكبا بعد أن رفضت السلطات هناك دخولهم بتأشيرات الفعالية كحجاج، وهي التأشيرة الخاصة بدخول المملكة بغرض السياحة وحضور الحفلات التابعة لهيئة الترفيه.

يذكر أن الخارجية المصرية، طالبت المواطنين في بيان الجمعة الماضية، عدم التجاوب مع وكلاء السفر، الذين يستدرجونهم للحصول التأشيرات الإلكترونية للزيارة، مما يعرضهم لعمليات نصب، وضرورة الالتزام بالقنوات الرسمية لأداء فريضة الحج وفقاً للقواعد التي تنظمها وزارة السياحة المصرية والجهات المعنية والوكلاء السياحيون المعتمدون.