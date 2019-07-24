وزير الزراعة يعود من اجتماع الحكومة بالعلمين للاطمئنان على نائبته

كتب- أحمد مسعد:

عاد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عقب حضوره اجتماع مجلس الوزراء والذي عقد اليوم لأول مرة في المقر الجديد للحكومة بمدينة العلمين الجديدة، إلى القاهرة للاطمئنان على الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة التي تعرضت لحادث سير صباح اليوم.

وأضاف الوزير، في بيان الأربعاء، أن محرز تستكمل إجراء بعض الفحوص الطبية والاشاعات في إحدى مستشفيات القاهرة، مشيرًا إلى أن "حالتها الصحية مستقرة والإصابة عبارة عن كدمات بسيطة وسوف تعود إلى منزلها مساء الليلة".

ولفت إلة نقل مدير مكتبها وسائقها إلى مستشفى الزراعيين لاستكمال علاجهما.

يذكر أن نائبة وزير الزراعة كانت قد تعرضت لحادث سير صباح اليوم خلال توجهها إلى محافظة المنيا لافتتاح مصانع لإنتاج الأعلاف.

وأوضح أن الحادث كان بسبب وجود بقعة زيت على طريق المنيا الغربي وبالقرب من مدينة المنيا أدت إلى صعوبة التحكم في عجلة القيادة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنيا الجامعي حيث أجرى لهم الفحوص اللازمة.