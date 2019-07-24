أول تعليق للبرلمان على إذاعة جلسات المجلس دور الانعقاد المقبل

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن البرلمان حريص على إذاعة الجلسات البرلمانية فى نهاية دور الانعقاد الخامس والأخير .

وقال خلال مؤتمر صحفي اليوم، بقاعة مجلس الشورى: هناك نضج كبير شهده أداء النواب خلال أدوار الانعقاد الأربعة، وأمر إذاعة الجلسات البرلمانية لاعلاقة له بانتخابات البرلمان ٢٠٢٠.

وأوضح "حسب الله " أن هناك نوابا لم نرهم طوال دور الانعقاد الرابع ولكن هذا لا يقلل من قيمة العمل والجهد الذي قدمه نحو ٧٥%من أعضاء المجلس من خلال مناقشتهم ومداخلاتهم في الجلسات البرلمانية.