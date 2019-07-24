حسب الله: التشريعات صناعة ثقيلة ومردودها لا يظهر بشكل مباشر

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

أكد الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، أن دور الانعقاد المقبل، لمجلس النواب، والخير سيشهد إقرار تشريعات مهمة وهي مشروعات قوانين الإدارة المحلية، وانتخابات مجلس النواب، والشيوخ، والإجراءات الجنائية، وتقسيم الدوائر، ومباشرة الحقوق السياسية.

وأوضح حسب الله -خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض إنجازات مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، أن التشريعات صناعة ثقيلة ومردودها على المجتمع لا يظهر بشكل مباشر بل يحتاج لمزيد من الوقت للإحساس بالأثر التشريعي.

ولفت إلى أن التاريخ يحكم على دور البرلمان وسينصف رئيس المجلس الدكتور علي عبدالعال والنواب لما تحملوه من صعاب في تغليب المصلحة الوطنية.

وأشار إلى أن قانون انتخابات مجلس الشيوخ لم يحال إلى اللجنة المختصة لأن هناك وجهة نظر يدعمها الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس وهي أن هذا القانون يحتاج إلى مشاركة القوى السياسية والمجتمع المدني، لذلك جاء قرار إرجاء مناقشة مشروع القانون في دور الانعقاد الرابع لنتمكن من مناقشته بشكل جيد ومستفيض في دور الانعقاد المقبل.

وحول إنجازات مجلس النواب في دور الانعقاد الرابع أوضح حسب الله، أن البرلمان عقد 72 جلسة استغرقت 222 ساعة عمل ، وبلغ عدد المتحدثين 451 نائبا أجروا 3263 مداخلة ، وان هذا يعكس الدور الإيجابي للنواب والفاعل على عكس ما يتردد .