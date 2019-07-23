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ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

07:50 م الثلاثاء 23 يوليه 2019
ملك المغرب يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو

ملك المغرب محمد السادس

الرباط- أ ش أ:

بعث ملك المغرب محمد السادس ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو المجيدة، متمنيًا للشعب المصري باستمرار التقدم والازدهار.

وذكرت وكالة الأنباء المغربية الثلاثاء، أن الملك محمد السادس أكد - خلال البرقية - حرص بلاده على مواصلة تعزيز التعاون البناء مع مصر والسير به قدمًا إلى المستوى الأمثل الذي يرتضيه له الشعبان الشقيقان، موضحًا ارتياحه لما يجمع المغرب ومصر من علاقات أخوية متينة قائمة على التقدير المتبادل والتضامن الفاعل .

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Asha
محمد السادس السيسي ثورة 23 يوليو
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