  • عاجل:"حار رطب".. تعرف على تفاصيل طقس الثلاثاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    منتخب شباب اليد تنسيق الجامعات عودة الدوري المصري أسعار الذهب أزمة مضيق هرمز الطقس

    مع قرب العيد.. الأوقاف تُطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل

    09:56 م الإثنين 22 يوليه 2019
    مع قرب العيد.. الأوقاف تُطلق خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل

    صكوك الأضحية

    كتب- محمود مصطفى:

    أطلقت وزارة الأوقاف، خدمة توصيل صكوك الأضاحي للمنازل للراغبين في شراء صك أضحية الأوقاف، مُعلنة أن الصك يبلغ 1800 جنيه.

    وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان الاثنين، أنه تم توصيل 15 صكًا خلال اليوم الأول من بدء الخدمة في محافظات القاهرة والغربية والدقهلية.

    وأشارت إلى أن إجمالي حصيلة مبيعات صكوك أضاحي وزارة الأوقاف (21.920.400) جنيه حتى تاريخه.

    وزارة الأوقاف صكوك الأضاحي خدمة توصيل صك أضحية الأوقاف أضاحي وزارة الأوقاف

    الخبر التالى:

    "الأوقاف" تعتمد 6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان