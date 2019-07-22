"الأوقاف" تعتمد 6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى

كتب- محمود مصطفى:

أعلن الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني، أن وزير الأوقاف اعتمد 6505 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك.

وقال "طايع"، في تصريحات له الاثنين، إنه تم تخصيص إمامان لكل ساحة أحدهما أساسي والآخر احتياطي، على أن تكون صلاة العيد بنفس الضوابط المقررة.

وشدد رئيس القطاع الديني، على الالتزام بالأماكن المحددة من ساحات ومساجد كبرى، وعدم السماح أيضا بإقامة صلاة العيد في غير الأماكن المحددة من كل مديرية، وعدم السماح لغير المصرح لهم بالخطابة بأداء خطبة العيد أو بإمامة الناس في صلاته تحت أي ظرف كان .