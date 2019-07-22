عبدالعال يلتقي رئيس الشيوخ الكيني ويدعوه لزيارة مصر

كتب- أحمد علي:

التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع كين لوساكا رئيس مجلس الشيوخ الكيني، في إطار الزيارة التى يقوم بها عبدالعال على رأس وفد برلمانى الى كينيا.

وتناولت المباحثات، تبادل الرؤى حول تقييم الواقع الحالي للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف أبعادها، وبحث سبل تعزيزها خاصة ما يتعلق بالبعد البرلماني منها.

وأكد عبدالعال أن مصر منفحتة على تعزيز علاقاتها مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى شهد استراتيجية جديدة للسياسة الخارجية المصرية تجاه قارة أفريقيا، تقوم في محورها الرئيسي على تنمية وتطوير العلاقات مع كافة الأشقاء الأفارقة، لاسيما دول حوض النيل الشقيقة ومنها كينيا.

وعلى مستوى العلاقات الثنائية بين مصر وكينيا، أشار إلى أن هناك العديد من الفرص القائمة لتطوير تلك العلاقات، مؤكدًا استعداد مصر للمساهمة في المشروعات المتعلقة بالأجندة التنموية التي تتبناها كينيا في المرحلة الحالية، والتي تركز بشكل رئيسي على مجالات الرعاية الصحية والتصنيع والأمن الغذائي والإسكان ميسور التكلفة.

وطالب عبدالعال، العمل مع الجانب الكيني على تذليل العقبات أمام الارتقاء بحجم المبادلات التجارية بين البلدين، وتسيير الإجراءات أمام الشركات المصرية الراغبة في الاستثمار في كينيا.

من جانبه، قدم كين لوساكا رئيس مجلس الشيوخ الكيني لمحة مختصرة حول نشأة مجلس الشيوخ الكيني وتركيبته السياسية واختصاصاته الدستورية، ثم تطرق إلى العلاقات التاريخية بين البلدين والتطورات الإيجابية التي شهدتها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف أن الأجندة التنموية الحالية لكينيا تخلق مجالات مشتركة لتعظيم التعاون مع مصر في ضوء ما تمتلكه من خبرات متعاظمة في هذه المجالات. وأعرب عن حرص بلاده على الاستفادة من التجربة المصرية في مواجهة التنظيمات الإرهابية.

على صعيد آخر، أعرب لوساكا عن تقدير بلاده للجهود المصرية المبذولة في إطار الرئاسة الحالية للاتحاد الأفريقي، مشيداً بالدور الذي قام به الرئيس السيسي في دعوة الرؤساء الأفارقة للتوصل إلى حل للأزمة القائمة في السودان.

كما تطرقت المباحثات إلى التنسيق الثنائي القائم بين عبدالعال ولوساكا، بحكم عضويتهما في اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني الدولي، حيث أشاد لوسكا بالدور الذي يقوم به الدكتور عبدالعال في عمل اللجنة، معربا عن حرصه الدائم على الاستفادة والتعلم من الخبرة الكبيرة التي يتمتع بها الدكتور عبدالعال في هذا الشأن، ومثمناً دوره الكبير في الدفاع عن مصالح القارة الأفريقية خلال اجتماعات اللجنة.

في المقابل، أكد عبدالعال على أهمية التنسيق والتفاهم الثنائي القائم بينهما في هذا المجال، مشيدًا بدور وحماس رئيس مجلس الشيوخ الكيني الدائم في الدفاع عن قضايا القارة الأفريقية داخل عمل اللجنة.

وفي نهاية اللقاء، وجه عبدالعال الدعوة إلى لوساكا لزيارة مصر لاستئناف المباحثات التي تمت بينهما، ومتابعة تنفيذ ما الاتفاق عليه.