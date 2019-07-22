مدبولي يرحب باعتزام "ونتر شال" الألمانية على زيادة استثماراتها بمصر

(مصراوي):

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم الاثنين استعداد الحكومة لتقديم كل التيسيرات اللازمة للشركات العالمية الراغبة في الاستثمار فى مجال الطاقة بمصر، لا سيما في ظل الرؤية التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي لتصبح مصر محوراً للطاقة في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولي اليوم مع ماريو ميهرين الرئيس التنفيذي لشركة (ونتر شال) الألمانية العاملة فى مجال النفط، بحضور المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية..حسبما أفاد المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء.

ورحب رئيس الوزراء باعتزام الشركة الألمانية زيادة استثماراتها فى مصر .. قائلا إنه يتابع مع المجموعة التنفيذية المصغرة التى تم تشكيلها تحت إشرافه المباشر حل جميع المشكلات التى تواجه المستثمرين من أجل ضمان استمرار تحسين البيئة الاستثمارية فى مصر.

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة (ونتر شال) الألمانية العاملة فى مجال النفط أن شركة تعتزم زيادة حجم استثماراتها فى مصر .. معربا عن سعادته بما سمعه من الدكتور مصطفى مدبولي حول مناخ الاستثمار فى مصر والحوافز الجديدة التى تقدمها الحكومة للمستثمرين عقب المباحثات الموسعة التى عقدها رئيس الوزراء مع بيتر ألتماير وزير الاقتصاد والطاقة الألمانى، وممثلي عدد من الشركات الألمانية خلال الزيارة التى أجراها الوفد المصري لألمانيا مؤخراً.

ووجه ميهرين الشكر لرئيس الوزراء والحكومة على ما تم إنجازه فى مصر خلال الأعوام القليلة الماضية، مما جعل المستثمرين يشعرون بأنهم يستثمرون ويعملون فى بيئة استثمارية آمنة وملائمة للاستثمار..مشيدا بمبادرة غاز شرق المتوسط التي اعتبرها خطوة هامة ورائدة في مجال تعزيز أمن الطاقة وخدمة أهداف التنمية فى المنطقة وأثنى على الجهود التى تقوم بها وزارة البترول فى حل كل المشكلات التى تواجه الاستثمار فى مجال الطاقة فى مصر.

من جانبه، أكد المهندس طارق الملا أن التعاون بين الوزارة وشركة (ونتر شال) يسير بشكل جيد للغاية، مشيداً باتجاه العديد من الشركات الألمانية، لا سيما العاملة فى مجال الطاقة، بفتح مكاتب لها فى مصر خلال الفترة الأخيرة، بما يعكس اهتمام تلك الشركات بالسوق المصرى.