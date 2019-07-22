لأول منذ 1922.. بدء ترميم تابوت عنخ آمون المذهب بالمتحف المصري الكبير

كتب- محمد عاطف:

تفقد وزير الآثار، مشروع المتحف المصري الكبير لمتابعة عملية نقل التابوت المذهب الكبير للملك توت عنخ آمون من منطقة العزل بالمتحف الكبير إلى معمل ترميم الأخشاب للبدء في أعمال التعقيم تمهيدا لترميمه للمرة الأولى منذ اكتشاف المقبرة في نوفمبر 1922.

وبحسب بيان لوزارة الآثار اليوم الإثنين، أظهر الفحص المبدئي للتابوت أنه "يعاني من مظاهر تلف عديدة تتمثل في انفصال طبقات الجص الحاملة لطبقة التذهيب عن بدن التابوت في مناطق عديدة، بالإضافة إلى شروخ دقيقة في طبقة التذهيب في الغطاء والقاعدة ووجود فقد في بعض طبقات التذهيب".

وشرح المختصون بالمتحف، حالة التابوت وطرق علاج حالات التلف وترميم التابوت وفقا لأحدث الأساليب والتقنيات العلمية المتبعة.

وأكدت وزارة الآثار، أنه سيتم عرض التابوت مع باقي توابيت الملك الشهير ضمن مقتنياته عند افتتاح المتحف في الربع الأخير من عام 2020.

كما شهد الوزير وصول 10 قطع خشبية من مركب خوفو الثانية من مكان اكتشافها بالحفرة الخاصة بها جنوب الهرم الأكبر بالجيزة إلى معمل الأخشاب بالمتحف المصري الكبير، ليصل بذلك عدد القطع المنقولة من المركب إلى المتحف حتى الآن إلى 852 قطعة.

وزار وزير الآثار، معمل الاثار الثقيلة لمعاينة القطع الأثرية التي جرى نقلها حديثا إلى المتحف وتضمنت تمثالين للمعبودة "سخمت" وتمثال من الجرانيت على هيئة أسد.