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    بعد توقف 20 دقيقة.. المترو: عودة حركة القطارات بالخط الأول ​

    07:53 م الإثنين 22 يوليه 2019
    بعد توقف 20 دقيقة.. المترو: عودة حركة القطارات بالخط الأول ​

    مترو الأنفاق

    كتب- أسامة عبد الكريم:

    أكد أحمد عبدالهادي المتحدث الرسمي لشركة مترو الأنفاق، عودة حركة القطارات إلى طبيعتها بالخط الأول من محطة حلوان حتى محطة المرج الجديدة فى الإتجاهين بعد إصلاح العطل المفاجئ بأحد تراكات الإشارات بين محطتى غمرة والشهداء، والذي استغرق حوالي 45 دقيقة، وعودة سرعة القطارات لطبيعتها 80 كم.

    وأضاف عبدالهادي، في بيان صحفي، أنه جرى سحب القطار المعطل بمحطة مترو جمال عبد الناصر اتجاه المرج، لافتًا إلى أن الحركة توقفت بمحطة جمال عبدالناصر اتجاه المرج فقط بسبب عطل فني بأحد القطارات.

    وأشار إلى أن الحركة توقفت لمدة 20 دقيقة بمحطة جمال عبدالناصر، وجرى الدفع بفرق طوارىء للتعامل مع العطل وسحب القطار المعطل وعودة الحركة لطبيعتها.​

    مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي حركة القطارات

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