مدير الكلية الفنية العسكرية: نعمل على تخريج أجيال قادرة على تحمل المسئولية بالقوات المسلحة

كتب- محمد سامي:

أكد اللواء بحري، جمال النشار، مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية تعمل على تخريج أجيال جديدة مسلحة بالقدرات البدنية والعلمية، وقادرة على تحمل المسئولية بالقوات المسلحة، مشددا على أن القيادة العامة للقوات المسلحة تعمل على توفير كافة السبل لتطوير العملية التعليمية بالكلية، وتقديم الدعم اللازم لمواكبة التطورات العلمية الهائلة في العالم.

وأشار، إلى أن المواد داخل الكلية يتم مراجعتها كل خمس سنوات، الأمر الذي يسمح بالتطوير والتحديث بما يتناسب مع المتغيرات العلمية الحديثة الهائلة.

وأضاف أن الطالب داخل الكلية الفنية العسكرية يدرس المواد نظريا وعلميا، وأن طلاب الكلية يتدربون في المشروعات القومية الضخمة التي تشهدها مصر.

وأوضح اللواء النشار، أن العمل داخل الكليات العسكرية يتم بشكل متكامل؛ وداخل منظومة قتالية واحدة؛ وأنه توجد بالكلية أقسام غير موجودة في كليات الهندسة الأخرى، مؤكدا أن الكلية الفنية العسكرية تعمل على غرس أهمية العلم لدى الطالب المقاتل، من أجل الوصول للهدف في أقل وقت وبأفضل أداء.

وأشار إلى مشاركة الطلاب في المسابقات الخارجية والداخلية لزيادة المهارات، وإلمامهم بالتطورات الحديثة ، وتأهيلهم بشكل أكبر.

ولفت مدير الكلية الفنية العسكرية، إلى أن الكلية تشارك في 8 مسابقات دولية سنويا، منها 4 مسابقات محلية، و4 مسابقات دولية، وأن طلاب الكلية يحققون مراكز متقدمة للغاية ويتفوقون على أغلب الكليات العالمية.

ونوه بأنه يتم إجراء اختبارات للطلاب قبل اختيارهم للمشاركة في المسابقات الدولية، وأن الكلية تعمل باستمرار على إيفاد أعضاء هيئة التدريس إلى البعثات الخارجية في الدول المتقدمة علميا مثل الولايات المتحدة والصين للتزود بالعلوم المتقدمة والإطلاع على الأحدث، والحصول على الدرجات العلمية الكبرى ، ونقل تلك الخبرات إلى الطلاب داخل الكلية.

وحول التعاون مع الجامعات المصرية، أكد مدير الكلية الفنية العسكرية، أن الكلية تتعاون مع العديد من الجامعات المصرية، حيث توجد "بروتوكولات " تعاون بين الكلية الفنية العسكرية وجامعات: القاهرة، وعين شمس، وجامعة زويل، والجامعة البريطانية بالقاهرة.

وأشار إلى أن الكلية توجه الدعوة إلى أوائل الثانوية العامة من أجل زيارة الكلية والتعرف على أقسامها وطبيعة الدراسة بها ، للانضمام إليها ، وذلك بعد اجتياز الاختبارات الطبية والنفسية والرياضية للقوات المسلحة .

وشدد مدير الكلية الفنية العسكرية - في ختام حديثه - على أن الكلية تقدم الغالي والنفيس، ولا تبخل بشي، من أجل تأهيل الضباط المقاتلين الذين يتسمون بالانضباط والالتزام وحسن الخلق.