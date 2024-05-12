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BBC

هل تتأثر مصر بالعاصفة الشمسية؟.. رئيس البحوث الفلكية يُجيب

10:29 م الأحد 12 مايو 2024

الدكتور طه رابح

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إننا حاليا في فترة النشاط الشمسي، موضحًا أن الدورة الشمسية تستغرق 11 عامًا، ويتم تقسيم الشمس لنطاقات، ويعطي لكل جزء رقم وهناك نشاط مفاجئ وبقع شمسية كبيرة الحجم تزيد عن حجم الأرض 16 مرة.

وأشار "رابح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن النشاط والوهج الشمسي هو عبارة عن مجال مغناطيس وتظهر كنقط سوداء، موضحًا أن الانفجار الشمسي يصدر عنه حمم، والانفجار يعادل مليارات القنابل الذرية.

وتابع: "العاصفة الشمسية لها تأثير على الملاحة الجوية وتؤثر على الأنابيب المدفونة داخل الأرض ويحدث لها تأكل، ومصر تقع في منطقة ذات الخطوط العرض المتوسطة وليس عليها أضرار من العاصفة الشمسية، والضرر يحدث في القطبين وهو ما يولد مجال مغنطسي عكسي".

الدكتور طه رابح المعهد القومي للبحوث الفلكية الوهج الشمسي العاصفة الشمسية القنابل الذرية
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