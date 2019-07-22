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    الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

    09:17 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    الرئيس السيسي يشهد حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية

    الرئيس عبدالفتاح السيسي

    (مصراوي):

    يشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، حفل تخرج الكليات والمعاهد العسكرية، بحضور كبار رجال الدولة، وعدد من ضيوف مصر من الدول الصديقة والشقيقة، في مقر الكلية الحربية.

    ويشهد الحفل، تخرج دفعة 113 حربية دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة، والدفعة 70 بحرية دفعة الفريق محمد محمود ناشد، والدفعة 86 جوية دفعة الفريق محمد علاء الدين بركات، والدفعة 56 فنية عسكرية دفعة المشير فخري محمد علي فهمي، والدفعة 47 دفاع جوي دفعة اللواء محمد سعيد علي، والدفعة 48 من المعهد الفني للقوات المسلحة دفعة المشير عبدالحليم أبو غزالة.

    السيسي المعاهد العسكرية الكلية الحربية

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