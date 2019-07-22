الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

القاهرة- (أ ش أ):

هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

وأرسل الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.