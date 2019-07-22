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    الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

    09:29 ص الإثنين 22 يوليه 2019
    الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

    بطريرك الكاثوليك الأنبا إبراهيم اسحق

    القاهرة- (أ ش أ):

    هنأ البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، رئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

    وجاء في نص البرقية: "باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكنسية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملؤها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب، حفظ الله مصر وشعبها".

    وأرسل الدكتور القس إندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية، برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي والشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

    هذا المحتوى من

    Asha
    البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق السيسي ثورة 23 يوليو الكنيسة الكاثوليكية

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