لماذا نصحت "الأرصاد" الحجاج بالليمون والكمامات في الأراضي المقدسة؟

كتب- يوسف عفيفي:

حذر الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الحجاج المصريين الذاهبين إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك الحج هذا العام، من الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة وحدة سطوع الشمس قائلًا: "ستكون شديدة الحرارة".

ونوه عطا في تصريحات لـ"مصراوي"، أمس الأحد، إلى أن درجات الحرارة ونسب الرطوبة في الأراضي المقدسة أعلى بكثير عن مصر، بسبب التأثر بالمنخفض الهندي بشكل مستمر، ناصحًا الحجاج، بعدم التعرض لآشعة الشمس المباشرة فترات طويلة.

وعرض عطا، عدة نصائح وإرشادات للحجاج حفاظًا على صحتهم منها أخذ كميات كبيرة من الليمون والمداومة عليه، حيث يمنح الإنسان طاقة وشعور بالارتواء ويقضي على الشعور بالعطش والتعب والهزل في الحر، ويعمل على تقوية جهاز المناعة المسئول عن مكافحة الأمراض.

ونصح الحجاج، بتناول شرب المياه باستمرار، وفي حالة الإحساس بالإجهاد عليهم التوجه مباشرة إلى البعثة الطبية المرافقة لهم وعدم التكاسل والإهمال في الصحة، تجنبًا لأية مخاطر قد تقع، بالإضافة إلى عدم التحرك إلا بالمظلة "الشمسية" تجنبًا لآشعة الشمس المباشرة.

وأوضح أن الجهاز التنفسي، يعتبر أكثر الأعضاء تعرضًا وتأثرًا بارتفاع وانخفاض درجات الحرارة، لذا ننصح باستخدام الكمامات الطبية بشكل مستمر وعدم إهمالها أو التكاسل في استخدامها، كونها تضع حاجزًا بين الهواء الساخن والبارد الداخل لجسم الإنسان "بحيث ترطب الكمامة الهواء الساخن، وتدفئ الهواء البارد" ما يقلل من نسب الإصابة بأية أعراض سيئة، بالإضافة إلى حجب أية ميكروبات تصيب الإنسان، مشددًا على أن أقصى استخدام للكمامة 8 ساعات فقط، على يتم تغييرها باستمرار.

ووجه الحجاج، بضرورة غسل اليدين بالمياه والصابون قبل وبعد تناول الطعام، وقبل الوضوء باستمرار، كون المصافحة تضم جنسيات مختلفة ومن الوارد أن يكون الحجاج الآخرين حاملين بعض الميكروبات، بجانب عدم استخدام الأدوات الشخصية، واصطحاب "المصلية أو سجادة الصلاة" الخاصة بكل حاج، وعدم التزاحم قدر الإمكان أثناء الطواف والتواجد في مناطق جيدة التهوية خاصة أصحاب مرضى ضيق التنفس.

وحذرت المملكة العربية السعودية، من الطقس خلال موسم الحج، موضحة أنه سيكون شديد الحرارة.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية، إن موسم الحج لهذا العام يتزامن مع شهر أغسطس 2019، ويمكن وصفه من خلال تحليل البيانات المناخية التاريخية بأنه طقس حار إلى شديد الحرارة خلال النهار، يميل نسبيًا للاعتدال ليلًا، مع تشكيلات من السحب المنخفضة والمتوسطة الارتفاع التي تتخللها خلايا ركامية رعدية ممطرة أحيانًا، والرؤية الأفقية جيدة بشكل عام انخفضت في بعض الفترات لأقل من 4 كم بسبب الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار.

وانطلقت الأربعاء الماضي، أولى رحلات الحجاج المصريين، إلى الأراضي المقدسة، بدأت بحجاج وزارة الداخلية "القرعة"، فيما تبدأ أولى غدًا الثلاثاء، أولى رحلات وزارة التضامن الاجتماعي "الجمعيات الأهلية"، بينما تنطلق أولى رحلات حجاج "السياحة" البالغ عددهم 36 ألف حاج إلى الأراضي المقدسة، لحجاج "البر" يوم 26 يوليو الجاري، بينما تبدأ رحلات "الطيران" يوم 28 يوليو من نفس الشهر أيضا.​