مكرم لرؤساء التحرير الأفارقة: دربنا 4 آلاف صحفي من 55 دولة

كتب- مصطفى علي:

قال مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن مجموعة كبيرة من الإعلاميين الأفارقة تتخرج كل عام بعد إتمام دراساتهم، وأن إجمالي من تم تدريبهم يتجاوز 4 آلاف من 55 دولة إفريقية.

وأشار مكرم خلال لقاءه بعدد من رؤساء التحرير الأفارقة إلى أن عدد من يتم تدريبهم سنويا حوالي 300 صحفي من كافة البلاد الافريقية دون تمييز.

وتابع قائلا: "المراسلون الأجانب ليسوا بالضرورة أن يكونوا أعضاءًا في النقابة ولكن يسجل نفسه في الهيئة العامة للاستعلامات، ونحاول الالتقاء بهم والإجابة على أسئلتهم لأن مصر بطبيعتها وتاريخها لا يمكن أن تكون مجتمعا مغلقا لابد أن تنفتح على كل التيارات" بحسب تعبيره.​