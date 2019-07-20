"الصحفيين": تنظيم حفل تكريم للمتفوقين من أبناء الأعضاء قريبًا

كتب - مصطفى علي:

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية بنقابة الصحفيين، برئاسة أيمن عبد المجيد عضو مجلس النقابة عن تنظيم حفل تكريم لأبناء الصحفيين المتفوقين في مراحل التعليم الجامعي وما قبل الجامعي، تحفيزًا لهم على مواصلة الجهد والتفوق وتوطيدًا للأواصر الاجتماعية بين أسر الزملاء.

ونوهت اللجنة، في بيان اليوم السبت، بأنها ستبدأ في تلقي بيانات الطلاب ومراحلهم التعليمية والدرجات أو التقديرات الحاصلين عليها هذا العام على رقم الواتس اب 01288888720 أو الإيميل:Shc.journalists@gmail.com

وكذلك عبر الرسائل للصفحة الإلكترونية للجنة على موقع "فيس بوك": "لجنة الرعاية الإجتماعية والصحية للصحفيين".

وشددت اللجنة على ضرورة موافاتها بالبيانات في غضون عشرة أيام من تاريخ الإعلان حتى يتسنى لها إنهاء الإجراءات وإبلاغ الزملاء بالتفاصيل وموعد الحفل.