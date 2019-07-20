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    ​البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بتخريج دفعة من كلية الشرطة

    07:29 م السبت 20 يوليه 2019
    ​البابا تواضروس يهنئ وزير الداخلية بتخريج دفعة من كلية الشرطة

    البابا تواضروس

    القاهرة - أ ش أ:

    قدم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، التهنئة للواء محمود توفيق وزير الداخلية وجهاز الشرطة المصرية، بمناسبة تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة اليوم السبت، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وكبار رجال الدولة المصرية وأسر الخريجين.

    وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: إن البابا تواضروس الثاني شارك اليوم في حفل تخريج الدفعة الجديدة من كلية الشرطة وكلية الضباط المتخصصين، مشيرا إلى أن البابا يتقدم بالتهنئة لجميع الخريجين المتميزين.

    وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقى عظته الأسبوعية مساء الأربعاء الماضى وقدم التهنئة لجميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة والثانوية الفنية.

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    ?البابا تواضروس الكرازة المرقسية وزارة الداخلية السيسي

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