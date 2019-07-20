"محلية النواب" تبحث أزمة انتداب الأطباء بمطروح

كتب أحمد علي:

استمع وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، لمطالب نواب محافظة مطروح بشأن عجز الأطباء بمستشفى النجيلة المركزي، وحل إشكالية الانتداب المحددة بـ 4 سنوات.

جاء ذلك فى إطار زيارة اللجنة للمحافظة لتفقد المشروعات والتعرف علي الإشكاليات التى تواجهها وذلك بمشاركة اللواء مجدي الغرابلي محافظ مطروح ونوابها.

وتفقد الأعضاء المستشفى، واستمعوا للعاملين به ومطالباتهم بزيادة عدد الأسرّة وتوفير سكن للأطباء.

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح محسن طه، إنه يتم التحرك وفق الأمكانيات المتاحة وتوفير المحفزات المعنوية للأطباء من أجل عملهم بمطروح، مؤكدا أن إشكالية انتداب الـ 4 سنوات للأطباء تسبب بعض الأزمات ومن ثم يرى ضرورة حلها من خلال تعديل اللائحة الخاصة به.

يترأس وفد لجنة الإدارة المحلية المهندس أحمد السجينى، ويضم الوفد النواب، بدوي النويشي، وكيل اللجنة، ومحمد الدامي أمين سر اللجنة، ومحمد الحسيني، وسيد حماد موافى، وصابر عبد القوي، ورشاد شكري، وعلي عتمان، وسليمان العميري، وعبد الحميد كمال، ومحسن أبو سمنة، وأحمد الشريف، ويسري الأسيوطى، والمستشار رضا حسين أمين لجنة الإدارة المحلية، وأحمد جابر ومحمد صبحي من أمانة اللجنة، وبحضور نواب مطروح أحمد رسلان، وصلاح عياد، وفوزي مصيبع، وصلاح عياد، ورزق جالي.