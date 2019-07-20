حدث في 8 ساعات| تخريج دفعة من كلية الشرطة.. وانطلاق موقع التنسيق

كتب – محمود مصطفى:

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة المحلية، بدأت بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، حفل تخريج دفعة جديدة من كلية الشرطة، وإعلان وزارة التعليم العالي الشروط الجديدة للدراسة بكليات الصيدلة، وفتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق.

ويرصد مصراوي أبرز الأحداث التي وقعت خلال الـ8 ساعات الماضية:

السيسي يشهد تخريج دفعة من كلية الشرطة

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم السبت، الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلبة كلية الشرطة؛ وذلك بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة.

حضر الاحتفال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول محمد زكي واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وقداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

بث مباريات الدوري عبر "تايم سبورتس"

كشف مصدر مسؤول بالهيئة الوطنية للإعلام، أن قناة تايم سبورتس من المقرر أن تبث باقي مباريات الدوري المصري المتوقف، والذي من المقرر أن يُستأنف غدًا بمباراة الزمالك مع الجونة، وذلك عبر ترددها الأرضي الذي تم بث بطولة الأمم الأفريقية من خلاله.

تنسيق الجامعات

أعلن الموقع الرسمي للتنسيق، فتح باب تسجيل الرغبات للقبول بالكليات والمعاهد للعام الجامعي الجديد 2019 – 2020، لطلاب المرحلة الأولى من التنسيق، عبر بوابة الحكومة المصرية، ولمدة 5 أيام.

مؤشرات كليات القمة للمرحلة الأولى

كشفت المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2019، عن توقعات بارتفاع الحدود الدنيا في الكليات العلمية مثل الطب وطب الأسنان والصيدلة والهندسة، إثر ارتفاع درجات الطلاب الحاصلين على نسبة بين 90% إلى 100%.

موعد مؤتمر الشباب

أعلنت الصفحة الرسمية للمؤتمر الوطني للشباب عودة المؤتمر الوطني للشباب في نسخته السابعة، جامعًا شباب مصر من جميع المحافظات، ليبحثوا معًا أهم قضايا المجتمع المصري، في حضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، يومي ٣٠ -٣١ يوليو ٢٠١٩.

نجاح تنظيم أمم أفريقيا

أصدر مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس، اليوم السبت، بيانًا يهنئ فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالنجاح المبهر للدولة المصرية بجميع مؤسساتها وأجهزتها في التنظيم الواثق والراقي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

طقس الأحد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد غدا الأحد، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

مدبولي يهنئ السيسي بذكرى ثورة يوليو

هنأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المجيدة، وذلك في برقية قال فيها: "يطيب لي أن أبعث إلى سيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات بمناسبة حلول الذكرى السابعة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة"..