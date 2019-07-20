أهالي براني بمطروح يطالبون "محلية النواب" بحل أزمة المستشفى العام

كتب - أحمد علي:

طالب أهالي مركز براني بمحافظة مطروح، وفد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بالعمل على دعم توفير الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال أعمال تطوير مستشفى براني العام المتوقفه منذ أكثر من 3 سنوات.

جاء ذلك في إطار زيارة اللجنة لمحافظة مطروح، بمرافقة اللواء مجدي الغرابلي، محافظ مطروح، ونواب المحافظة.

واشتكي الأهالي من نقص الخدمة الصحية في سيدي براني، وأنهم يعانون أشد المعاناة لعدم الانتهاء من المستشفى لخدمتهم، وقالوا إنهم يضطرون للتوجه إلى مطروح والإسكندرية لتلقي العلاج، وهي مسافات بعيدة، مطالبين المحافظ والنواب بالدعم للتعجيل بإنهاء أعمال تطوير وإحلال وتجديد المستشفى في أقرب وقت.

يأتي ذلك فى الوقت الذي تفقد الأعضاء المستشفى والأعمال التي تمت فيها، وشرح الدكتور محسن طه، وكيل وزارة الصحة بمطروح، الجهود التي تمت طوال الفترة الماضية في المستشفى.

وقال الدكتور محسن طه وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن المستشفى العسكري يستقبل المواطنين من أهالي براني لتقديم الخدمة الصحية لهم، وتوجد وحدات صحية، وأن خدمات غسيل الكلى والعناية والحضانات تكون في مستشفي مطروح العام، لافتًا إلى أن المستشفى المفروض أن يتم افتتاحها نهاية العام.

وأوضح المقاول المسئول عن عملية تطوير وتجديد المستشفى، أن الإنشاءات تكلفتها 160 مليون جنيه، وما تم صرفه 70 مليون جنيه من وزارة الصحة، والمخصص في السنة المالية الجديدة 2019/2020 مبلغ 30 مليون جنيه، تم صرف منها 10 ملايين فقط، ويتبقي 20 مليون.

وأضاف، أن تأخر صرف المستحقات هو السبب في تأخر افتتاح المستشفى الذي كان مقررًا له أول أبريل الماضي، وفي حالة توفير المبالغ المطلوبة لاستكمال تنفيذ المشروع وهي 50 مليون جنيه، سيتم الانتهاء منها خلال 6 أشهر، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 80% حتى الآن من المشروع، وأنه له مستحقات تبلغ 30 مليون جنيه.

وأكد المحافظ ورئيس لجنة الإدارة المحلية أنهم سيعملوا علي التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة لصرف 20 مليون جنيه متبقية من الاعتمادات، مشترطين علي المقاول أن ينتهي من تنفيذ أعمال جديدة من المشروع قبل أول سبتمبر المقبل، ليتأكدوا من جدية العمل من قبل المقاول، حيث انتقدوا التقصير من جانب المقاول مما تسبب فى تأخر افتتاح المشروع، وأشاروا إلي أنه سيتم متابعة تنفيذ الأعمال.

ووعد المقاول المسئول عن تنفيذ المشروع، بأن يتم إنجاز مشروع المستشفى في أسرع وقت في حالة توفير التمويل، وأنه مستعد أن يبقي 20 مليون جنيه في المستشفى في الآخر، ولكن المهم صرف 30 مليون جنيه، قائلا: "لو الفلوس جت نخلص قبل 6 أشهر".

وأكد محافظ مطروح اللواء مجدي الغرابلي، أنه سيتم دراسة وضع المستشفى وتوقف أعمال تطويرها ودراسة توفير الاعتمادات المالية المطلوبة والتي تقدر بـ30مليون جنيه من أجل الانتهاء منها في أقرب وقت وتقديم الخدمة الصحية الجيدة ﻷبناء المنطقة وأبناء مطروح عمومًا.

واتفق معه رئيس اللجنة أحمد السجيني، مؤكدًا على ضرورة توفير المبالغ المطلوبة من أجل إنهاء الأعمال خاصة أنه تم أنجاز 80% منها وبالتالي لابد من إنجاز المتبقي من أجل أبناء مطروح.