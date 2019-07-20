بسبب الكارت الذكي.. عقوبات رادعة ضد 2688 مخبزًا

كتب- محمد سامي:

كشف مصدر مسئول بوزارة التموين، عن أنه تقرر سحب الكارت الذهبي من 2688 مخبزا، بسبب سوء استخدامه، حيث أدخل أصحاب المخابز الكارت الذهبى في ماكينات صرف الخبر أكثر من مرة وتسجيل عدد أرغفة بأكثر من العدد المقرر.

والكارت الذهبي عبارة عن بطاقة إلكترونية يحصل عليها صاحب المخبز من مديرية التموين التابع لها، ويتضمن عددًا من الأرغفة، تترواح من 500 إلى 1500 رغيف، بهدف صرفهم للمواطنين الذين لا يحملون بطاقات إلكترونية، أو لديهم بطاقات متوقفة.

وبحسب المصدر، استغل أصحاب المخابز وجود عطل في السيستم في الساعة الأولى من الشهر الحالي، وصرفوا أرغفة أكثر من العدد المسموح، وهو رصده السيستم بعد عودته للعمل.

وقال المصدر، لمصراوي، إن الوزارة قررت معاقبة 1000 مخبز من بين 2688 بالغرامة 5 أضعاف كمية الخبز المخصصة للكارت، وغلق المخبز 10 أيام وغرامة مالية بالإضافة إلى الغرامة الأصلية وهي سحب الكارت الذهبي.